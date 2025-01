Parla Silvestri, responsabile del settore Giovanile. "I ragazzi crescono in ambiente sano e positivo»

Turno di sosta nell’ultimo weekend per le formazioni giovanili dell’Empoli Under 17, Under 16 e Under 15, rispettivamente seconda (ma con una gara da recuperare), prima e sesta nel proprio campionato, con il responsabile dell’area tecnica del Settore Giovanile Matteo Silvestri (nella foto di Empoli Fc), che coglie l’occasione per analizzare il percorso fatto fin qui dalle tre formazioni azzurre. "Siamo molto soddisfatti. C’è stata una crescita dei ragazzi in tutte le categorie. Siamo anche contenti dell’attenzione che ci dà la Nazionale, sono arrivate convocazioni in ogni nostra squadra dall’Under 15 fino all’Under 17. Molti ragazzi hanno esordito nella categoria superiore, questo grazie al lavoro degli staff e di tutte le persone che lavorano quotidianamente nel nostro settore giovanile – commenta –. Adesso ci proiettiamo nella seconda parte di stagione in cui proveremo a confermare quanto di buono fatto finora: dobbiamo preparare i ragazzi ai prossimi anni, farli arrivare il più possibile pronti in Primavera e poi, ci auguriamo, in prima squadra".

Entrando più nel dettaglio il dirigente azzurro prosegue. "Per quanto riguarda l’Under 17, siamo contenti dei risultati e, la cosa che più conta, che molti 2008 sono stabilmente nel giro della Primavera ed uno è andato in panchina con la prima squadra. È un gruppo che viene da annate importanti e che ci darà altre soddisfazioni – aggiunge –. L’Under 16 è cresciuta tanto, adesso deve confermarsi. Infine, l’Under 15 è un’annata in cui si mettono le basi per le stagioni successive. Ci sono tanti ragazzi nuovi che si devono integrare, ma già si vede la crescita di diversi di loro".

Fondamentale il lavoro di squadra. "È la nostra forza. A partire dai più piccoli dell’Attività di Base con il lavoro di Tommaso Dalledonne fino alla proprietà con Fabrizio e Rebecca Corsi, l’unico obiettivo è far crescere i ragazzi in un ambiente sano e positivo, creando loro il giusto percorso – conclude –. L’Empoli è una società dinamica sempre pronta a trovare nuove soluzioni e nuove idee, nel calcio il giorno più importante è sempre domani".