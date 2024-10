Empoli, buon punto al "Tardini": col Parma è 1-1

Parma, 27 ottobre 2024 – L’Empoli conquista un buon punto al “Tardini” pareggiando 1-1 con il Parma. Ma per come si era messa la partita, la squadra allenata da D’Aversa ha da una parte qualche rimpianto (sino a 10 minuti dalla fine era in vantaggio) e dall’altra può addirittura tirare un sospiro di sollievo (dopo il pari, gli emiliani hanno fallito un calcio di rigore). Alla fine, dunque, l’undicesimo punto in classifica può essere ritenuto positivo. Gli azzurri giocano ancora una volta bene: in casa e in trasferta allo stesso modo, con autorevolezza. All’11’ prima chance per i ducali: Man tocca in area per Bonny che calcia, ma Vasquez è abile a respingere il pallone.

Parma-Empoli 1-1 (Foto Ansa)

Al 17’ palla invitante per Pezzella, che scocca il tiro in diagonale dalla sinistra ma non trova lo specchio della porta. Al 24’ Fazzini entra nei sedici metri, finta e batte a rete: la conclusione è centrale e Suzuki non ha problemi a parare. Al 27’ Bonny è pericoloso da dentro area: la sua botta viene deviata da Viti in calcio d’angolo. Al 35’ Empoli avanti nel punteggio: azione corale degli azzurri, con Colombo che centra da destra, Gyasi già in area mette al centro ove Coulibaly per anticipare Fazzini scaglia il pallone alle spalle del proprio portiere.

Al 43’ Cancellieri va vicino al gol dell’ex: con un gran sinistro dalla distanza coglie la parte alta della traversa della porta difesa da Vasquez. Ripresa con il Parma maggiormente propositivo. Al 12’ destro da fuori di Bonny, con Vasquez che si salva mettendo la palla in corner. Al 18’ bella punizione di Bernabè dai 24 metri, Vasquez come un gatto salta e respinge la sfera. Al 20’ Sohm fa tutto bene tranne l’assist per Charpentier, che si sarebbe trovato solo dinnanzi all’estremo difensore dei toscani.

Al 35’, così come nella prima frazione di gioco, il pari del Parma: Charpentier finalizza un’eccellente sgroppata di Valeri. La partita sembra cambiare e appena due minuti dopo Vasquez ferma con un fallo Almquist: è calcio di rigore. Ma Bonny spreca il penalty, spedendolo sulla parte alta della traversa. Al 44’, infine, girata di Charpentier da pochi passi, ma cuoio alle stelle. TABELLINO PARMA – EMPOLI 1-1 PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Bernabè (39’ st Mihaila), Hernani (10’ st Keita); Man (1’ st Charpentier), Sohm, Cancellieri (10’ st Almquist); Bonny (39’ st Camara). A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Leoni, Di Chiara, Estevez, Hainaut, Benedyczak, Anas. Allenatore: Pecchia. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (35’ st Haas), Anjorin (23’ st Henderson), Pezzella; Fazzini (35’ st Maleh), Solbakken (45’ st Ekong); Colombo (23’ st Pellegri). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Belardinelli, Konate. Allenatore: D’Aversa. ARBITRO: La Penna di Roma. MARCATORI: 35’ Coulibaly (aut.); 35’ st Charpentier. NOTE: giornata serena. Ammoniti: Del Prato, Anjorin, Hernani, Ismajli, Grassi, Vasquez, Balogh, Sohm. Angoli: 9-3. Recupero: 1’, 4’. Bonny ha fallito un calcio di rigore al 38’ st. Gianluca Barni