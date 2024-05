PER RIEMPIRE LO STADIO. Biglietti a due euro. Gratis per gli under 14

Tagliandi di Maratona Superiore e Curva Nord disponibili a 2 euro, con biglietto omaggio per gli under 14. Questa l’iniziativa promossa dalla società per riempire il Castellani Computer Gross Arena in occasione della sfida decisiva di domenica prossima alle 20.45 contro la Roma. Per questi due settori la vendita dei tagliandi è riservata ai residenti della Regione Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva nei soli punti vendita della regione Toscana oppure online sul sito empolicalcio.vivaticket.it. Per effettuare l’acquisto online è necessario essere in possesso della Fidelity Card Empoli Member, con ogni abbonato che avrà la possibilità di acquistare fino a 4 biglietti. Chi non fosse in possesso della Card, può richiedere

il codice coupon contattando il numero WhatsApp 3791260302, allegando un documento di identità.