PORTIERE IN PRESTITO. I buoni rapporti vanno avanti da anni. L’ultimo esempio?. L’affare Caprile

I buoni rapporti fra Empoli e Napoli vanno avanti da anni, anche se nell’ultimo periodo fra le due società, per varie coincidenze, non sono state concluse molte operazioni fra acquisti e cessioni. L’asse sempre attivo però fra le due società è dimostrato dall’arrivo in prestito la scorsa estate di Elia Caprile che sta mettendo in mostra tutte le proprie qualità. Un avvio in Toscana in realtà non fortunato per il portiere classe 2001 che ha giocato la prima giornata di Serie A contro il Verona e poi si è infortunato. È tornato fra i convocati il 6 ottobre con l’Udinese per poi riprendersi il posto da titolare contro la Lazio a fine dicembre, dopo 9 partite in panchina quando fra i pali è stato schierato Berisha, un altro numero uno comprato dall’Empoli in agosto proprio nel momento in cui Caprile si era infortunato e il mercato non era ancora chiuso. Nella gara di andata contro il club partenopeo Caprile era in panchina, sabato prossimo invece sarà regolarmente in campo con la voglia di far vedere al suo club di appartenenza il proprio valore. A Empoli sta facendo grandi cose ma è in prestito secco e a fine stagione verrà scritto il suo futuro che dipenderà da molti fattori, a cominciare da come andrà a finire la lotta salvezza per l’Empoli. E naturalmente saranno fondamentali le intenzioni del Napoli che ne detiene il cartellino.

I.M.