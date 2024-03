Prima e Seconda Categoria. Ponte a Cappiano inarrestabile. Pari in bianco per il Gambassi

Terza vittoria di fila, sesta nelle ultime 10 giornate. Seppur di misura il Ponte a Cappiano regola 3-2 in casa anche la Freccia Azzurra e prosegue la propria corsa di vertice nel girone D di Seconda Categoria. Con i loro attuali 50 punti i calligiani sono infatti secondi a meno 8 dalla capolista Stella Rossa Castelfranco, ma soprattutto con un margine di 7 lunghezze sulla più immediata inseguitrice, l’Acciaiolo. Gli uomini di mister Bettarini hanno quindi altre 5 giornate per tentare di portare questo divario almeno a 10 punti ed evitare quindi i play-off volando direttamente agli spareggi inter-girone. Tornando alla sfida di domenica scorsa le reti biancocelesti sono state realizzate da Koceku, Donati e bomber Becherucci, giunto al suo 18esimo centro stagionale. Nello stesso raggruppamento altro piccolo passo verso la salvezza per l’Aurora Montaione, che nello scontro diretto di Treggiaia impatta per 2-2 grazie alle reti di Pieroni e Ramundo. Dietro, infatti, hanno perso tutte le dirette concorrenti a parte il CascianaTermelari penultimo, con Rossi e compagni che hanno quindi portato a 3 punti il vantaggio sulla zona play-out.

Veniamo adesso al girone F, dove con un grande secondo tempo il Monterappoli riesce ad uscire indenne dal campo del Sesto Calcio. Sotto 2-0 all’intervallo, infatti, i neroverdi empolesi riescono a rimontare nella ripresa con una doppietta di Malpici (seconda rete su rigore), che tocca così quota 14 gol in campionato. Punto che permette alla squadra di mister Coppola di salire a quota 33, portando a 6 le lunghezze di vantaggio sulla zona play-out e riducendo a 3 quelle di distacco dai play-off. Niente da fare, invece, per il Santa Maria, che si è arreso 1-0 sul campo del Rinascita Doccia. Per i gialloblù empolesi si tratta della quarta sconfitta consecutiva in trasferta, che lascia Bottino e compagni al quintultimo posto in classifica, in piena zona play-out, a 6 punti dalla salvezza diretta e con un vantaggio di una lunghezza sul Vernio, 2 sul Mezzana e 5 sulla coppia di coda formata da Euro Calcio Firenze e Prato Sport.

Chiudiamo questo excursus sull’ultima giornata delle formazioni locali impegnate in Prima e Seconda Categoria, con il pareggio a reti bianche colto dal Gambassi a Calenzano contro l’Albacarraia. Un pareggio che allontana un po’ i play-off, ora distanti 5 lunghezze, ma che restano alla portata dei giallorossi termali, soprattutto alla luce del calendario che attende gli uomini di mister Gangoni. Nelle ultime 5 giornate, infatti, Fontanelli e compagni affronteranno gli scontri diretti contro Barberino val d’Elsa, Jolo Calcio, Quarrata e Cerbaia, oltre allo Spartaco Banti Barberino che attualmente è invischiato nella zona retrocessione. Adesso, però, ci sarà la sosta di due settimane per il Torneo delle Regioni, in programma in Liguria dal 23 al 29 marzo prossimi, e per il successivo weekend di Pasqua del 31. Il rush finale inizierà quindi a partire dal 7 aprile, per una volata da vivere tutta d’un fiato fino a domenica 5 maggio, data di chiusura della regular season.

