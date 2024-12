Primavera 1. Azzurrini di misura. Superato il Genoa. Basta la rete di Popov per gioire

Genoa

0

Empoli

1

GENOA: Lysionok, Barbini, Rossi, Romano (66’ Nuredini), Klisys, Contarini, Accornero, Ghirardello (57’ Dorgu), Deseri (84’ Pinto), Kassa (84’ Papastylianou), Grossi (57’ Arboscello). All.: Sbravati.

EMPOLI: Versari, Moray, Bacci (69’ Trdan), El Biache, Falcusan, Matteazzi (82’ Cesari), Bembnista (60’ Mannelli), Baralla, Popov (82’ Monaco), Olivieri, Gravelo (82’ Akpa-Chukwu). All.: Birindelli.

Arbitro: Picardi di Viareggio

Rete: 22’ Popov

GENOVA – Una perla di Popov a metà primo tempo basta all’Empoli espugnare il campo del Genoa nel turno infrasettimanale del campionato di Primavera 1 e centrare la seconda vittoria di fila senza subire reti. Meritato il vantaggio degli azzurrini, che prima della possente azione personale dell’attaccante ucraino erano già andati vicini al gol con El Biache, provvidenziale intervento di Lysionok, e Gravelo, palo pieno. Dalla mezz’ora in poi, invece, è solo Genoa: i liguri colpiscono anche due legni con Kassa e Accornero, mentre al 58’ è ancora ‘miracoloso’ Versari su Dorgu appena entrato. Nel finale, con il Genoa sbilanciato in avanti, è invece la squadra di Birindelli (poi espulso per proteste) a sfiorare il raddoppio con Akpa-Chukwu. L’Empoli sale così a quota 20 portandosi momentaneamente a più cinque sulla zona retrocessione.