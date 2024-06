PRIMAVERA. Aumentano le sfide per gli azzurrini

L’Empoli parteciperà anche al prossimo campionato Primavera 1, dopo la comoda salvezza di quest’anno con Birindelli in panchina. La prima novità 2024-25 riguarda il numero delle squadre, passato da 18 a 20. Dopo una prima fase con classifico girone all’italiana (gare di andata e ritorno), le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali per lo scudetto mentre terza, quarta, quinta e sesta si sfideranno nei quarti. L’altra novità riguarda il meccanismo delle retrocessioni: ultima e penultima scendono direttamente in Primavera 2, mentre 17esima e 18esima disputeranno un play-out per stabilire l’ultima retrocessione (gara unica in casa della meglio piazzata con rigori in caso di parità al 90’). Qualora ci dovessero essere 10 o più punti di distacco tra la 17esima e la 18esima classificata il play-out non si disputerà e retrocederà quest’ultima.