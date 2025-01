Primavera. Azzurrini condannati da una sfortunata autorete. Nella ripresa arriva la reazione ma non basta

EMPOLI0INTER1

EMPOLI: Versari, Moray, Bacci (69’ Huqi), El Biache, Monaco (60’ Cesari), Falcusan, Matteazzi, Bembnista, Baralla (69’ Chiucchiuini), Popov (46’ Mboumbou), Olivieri (87’ Busiello). All.: Birindelli

INTER: Zamarian, Aidoo, Alexiou, Berenbruch (90’ Pinotti), Lavelli (80’ Spinacce), Bovo (73’ Cerpelletti), Venturini, Motta, Mosconi (90’ Cocchi), Re Cecconi, Zouin. All.: Zanchetta A.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Rete: 33’ aut. Bembnista.

Note: Espulsi al 56’ Matteazzi (E) e al 71’ Zouin (I) per doppia ammonizione.

VINCI – Una sfortunata autorete di Bembnista nel primo tempo condanna al Centro Sportivo di Petroio l’Empoli contro l’Inter, nell’antipasto della sfida odierna in Serie A. I primi a rendersi pericolosi sono gli azzurrini al 3’ con Monaco, ottima la risposta di Zamarian, ma è l’Inter a passare in vantaggio al 33’: Berenbruch sfonda a sinistra e mette al limite dell’area piccola per Lavelli, la cui deviazione che sarebbe terminata fuori dallo specchio sbatte sulle gambe di Bembnista e termina in rete.

Nella ripresa un doppio cartellino giallo a Matteazzi lascia gli azzurrini in dieci con l’Inter che prova subito ad approfittarne sbattendo però su un Versari versione superman: il portiere di casa è strepitoso su Venturini e due volte su Mosconi (nella seconda occasione è aiutato pure dalla traversa). Poi, però, anche i nerazzurri restano in dieci per un brutto intervento di Zouin, già ammonito, su Olivieri e la gara resta combattuta fino al triplice fischio finale che dà 3 punti ai milanesi.