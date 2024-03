Primavera. Azzurrini il 7 aprile a Roma e il 14 a Milano

Così come la Prima Squadra, anche la Primavera ha conosciuto l’esatta data e orario dei prossimi tre impegni dopo quello casalingo contro il Torino di sabato prossimo 30 marzo alle 13 al Centro Sportivo di Petroio, valevole per la 27esima giornata. La Lega Serie A ha infatti definito anticipi e posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata del campionato Primavera 1 Tim “Trofeo Giacinto Facchetti”. Dopo Pasqua gli azzurrini di Mister Birindelli torneranno in campo domenica 7 aprile alle 13 a Roma contro i giallorossi del tecnico di Lazzeretto Guidi (all’andata l’Empoli vinse 3-0 a tavolino ribaltando il verdetto del campo con il ricorso per un errore nei cambi da parte dei capitolini). Partita questa decisamente complicata visto che la Roma è secondo a sole 4 lunghezze dalla capolista Inter. Altra trasferta poi nella 29esima giornata, quando sabato 13 aprile Indragoli e compagni saranno di scena alle 11 sul campo del Milan. Attualmente, invece, i rossoneri precedono la squadra di Birindelli di 5 punti. Infine, per la 30esima giornata si torna al Centro Sportivo di Petroio per ospitare alle 15 l’Hellas Verona, formazione che con 37 punti in questo momento precede di 2 lunghezze bomber Corona e soci. A questo punto, quindi, restano da decidere anticipi e posticipi soltanto delle ultime quattro giornate, in cui l’Empoli affronterà nell’ordine Frosinone in trasferta, Sassuolo in casa, Sampdoria a Genova e Lazio di nuovo a Petroio.