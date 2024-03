Primavera. Azzurrini in parità. La riprende all’80’ bomber Corona

empoli

2

torino

2

EMPOLI: Seghetti, Cesari (68’ Sodero), Corona (87’ Ansah), Bacciardi (46’ Bacci), Matteazzi, Indragoli, Tosto, Vallarelli, Nabian (68’ Gaj), El Biache, Dragoner (71’ Stassin). All. Brindelli.

TORINO: Abati, Casali, Ruszel (69’ Mullen), Dell’Aquila (83’ Dellavalle), Padula (69’ Gabellini), Perciun, Silva (69’ Ciammaglichella), Azevedo, Bonadiman, Dalla Vecchia (46’ Nije), Muntu. All. Scurto.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Reti: 29’ El Biache; 50’ Mendes; 62’ Perciun; 80’ Corona.

VINCI – Tante emozioni al Centro Sportivo di Petroio, dove Empoli e Torino si spartiscono la posta in palio al termine di un match ricco di gol. Dopo un buon avvio dei granata escono i ragazzi di Birindelli che al 28’ centrano il palo con El Biache. È il preludio al vantaggio con protagonista lo stesso El Biache, che un minuto dopo è lesto a sfruttare un corto retropassaggio ad Abati per depositare in rete. Veemente la reazione del Torino, che prima dell’intervallo colleziona tre nitide occasioni da rate, ma è nei primi 20 minuti della ripresa che mette la freccia. Al 50’ Mendes pareggia di testa sugli sviluppi di un corner e al 62’ Percium firma il sorpasso sfruttando un delizioso velo di Padula sul traversone di Muntu. Gli azzurrini non ci stanno e all’80’ pareggiano con bomber Coronona (nella foto di Empoli Fc l’esultanza), lesto a ribadire in rete un tentativo acrobatico di Sodero. L’Empoli aggancia così il 9° posto del Cagliari a quota 36.

Si.Ci.