Primavera. Azzurrini indenni a Frosinone. Corona e Vallarelli firmano il pari

frosinone

2

empoli

2

FROSINONE: Palmisano, Romano R. (80’ Amerighi), Romano A., Petta, Vural (80’ Milazzo), Zaknic (80’ Cichero), Mogliano, Selvini, Cesari N., Boccia, Luna ((6’ Mezsargs). All. Gregucci.

EMPOLI: Vertua, Gaj (46′ Majdandzic), Bacci (70’ Bacciardi), Corona (89’ Stassin), Sodero (26′ Cesari), Tosto, Bonassi, Pauliuc (70’ Ansah), Vallarelli, Nabian, El Biache. All. Birindelli.

Arbitro: Castellone di Napoli.

Reti: 33′ Petta; 48’ rig. Corona; 61’ Romano A.; 73’ Vallarelli.

FROSINONE – Altro pareggio per la Primavera di Birindelli, altro 2-2. Gli azzurrini, sempre costretti a rincorrere escono comunque indenni dal campo del fanalino di coda Frosinone. Dopo una grande parata di Vertua e un’occasione fallita dall’Empoli con Corona, i ciociari passano al 33’ con Petta. Il Frosinone spreca il raddoppio al 40’ con Boccia e in avvio di ripresa viene raggiunto da bomber Corona, che al 48’ si procura e trasforma un rigore. Al 61’ laziali ancora avanti con la deviazione di Alessandro Romano su tiro di Sellini, mentre al 73’ Vallarelli, dopo aver sbagliato poco prima un colpo di testa da due passi, firma il definitivo 2-2 in mischia.