Primavera. Azzurrini super. Show di Bonassi e tris al Cagliari

empoli

3

cagliari

0

EMPOLI: Seghetti, Bacci(71’ Popov), Bacciardi (71’ Cesari), Matteazzi, Indragoli, Tosto, Bonassi (84’ Majdandzic), Vallarelli (84’ Stoyanov), Nabian (87’ Ansah), El Biache, Dragoner. All. Birindelli.

CAGLIARI: Wodzicki, Idrissi, Pintus, Sulev, Cogoni (71’ Carboni), Malfitano (59’ Achour), Vinciguerra, Catena, Simonetta, Knate, Marcolini. All. Pisacane.

Arbitro: Iannello di Messina.

Reti: 13′ Vallarelli, 58’ e 67’ Bonassi.

Note. Espulso Simonetta (C) al 37’ per doppia ammonizione.

VINCI – Seconda vittoria di fila per la Primavera di Birindelli, dopo il blitz di Monza. Al Centro Sportivo di Petroio, sotto al diluvio, ci pensa Vallarelli a sbloccare subito il risultato con una bordata da fuori, leggermente deviata. Al 32’, poi, il Cagliari resta anche in dieci per il doppio ’giallo’ a Simonetta e nella ripresa una spettacolare doppietta di Bonassi chiude il conto, prima in rovesciata e poi con un siluro da 35 metri.