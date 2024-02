Primavera. Da 1-3 a 3-3, Fini e bomber Corona firmano la rimonta della banda di Birindelli

empoli

EMPOLI: Seghetti, Stassin (46’ Bacciardi), Indragoli, Pauliuc, Fini, Bacci (46’ Tosto), Vallarelli, Bonassi, Nabian (65’ El Biache), Corona, Matteazzi. A disp. Vertua, Majdanzic, Stoyanov, Sodero, Falcusan, Ansah, Popov, Forciniti. All. Birindelli.

LECCE: Borbei, Addo, Pascalau, McJannet, Burnete, Yilmaz (69’ Samek), Winkelmann (69’ Agrimi), Pacia, Daka, Minerva, Esposito. A disp. Lampinen, Leone, Casciano, Davis, Helm, Russo, Jemo, Vescan-Kodor. All. Coppitelli.

Arbitro: D’ Eusanio di Faenza.

Reti: 10’ e 30’ Yilmaz; 17’ Bonassi; 46’pt Mcjannet; 55’ Fini; 60’ rig. Corona.

VINCI – Pirotecnico pareggio al centro sportivo di Petroio per la Primavera di Birindelli, che sotto 1-3 all’intervallo riesce a rimontare i campioni d’Italia in carica del Lecce. Botta e risposta in avvio con i salenti che passano in vantaggio al 10’ con una punizione di Yilmaz, mentre gli azzurrini pareggiano 7 minuti più tardi con Bonassi su traversone di Vallarelli. Alla mezzora, però, il Lecce torna avanti ancora con Yilmaz, lesto a ribadire in rete una corta respinta di Seghetti e allunga ulteriormente al primo dei tre minuti di recupero concessi nel primo tempo. Mcjannet riceve palla da Winkelmann all’interno dell’area di rigore e con una precisa conclusione trova l’angolino. Nell’intervallo mister Birindelli opera due cambi e nel primo quarto d’ora della ripresa l’Empoli pareggia: prima Fini accorcia le distanze con una pregevole punizione mancina dal limite e poi Corona è freddo nel trasformare dal dischetto il rigore del definitivo 3-3, concesso per un fallo ai danni di Nabian. Nel finale, infatti, nonostante altre occasioni da una parte e dall’altra il risultato non cambia più. Con questo punto l’Empoli sale a quota 26 in 13esima posizione, mantenendone 2 di vantaggio sui giallorossi pugliesi.