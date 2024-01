Primavera. Gli azzurrini festeggiano grazie a El Biache

EMPOLI

1

JUVENTUS

0

EMPOLI: Seghetti, Gaj, Corona, Sodero (12’ st Bacciardi), Indragoli (cap), Tosto (1’ st Pauliuc), Kaczmarski, Fini, Vallarelli, Nabian (26’ st El Biache), Dragoner. A disposizione: Vertua, Majdandzic, Stoyanov, Falcusan, Stassin, Ansah, Forciniti, Bonassi. All.: Birindelli.

JUVENTUS: Vinarcik, Martinez, Ripani (42’ pt Owusu), Turco, Savio, Pagnucco (cap), Scienza (36’ st Grosso), Ngana, Finocchiaro (29’ st Crapisto), Gil, Pugno (36’ st Srdoc). A disposizione: Zelezny, Firman, Boufandar, Biggi. All.: Montero.

Reti: 36’ st El Biache (E)

Arbitro: Diop (Treviglio) Assistenti: Bianchini, Cardinali

Ammoniti: 46’ pt Owusu (J), 10’ st Pagnucco (J), 26’ st Ngana (J), 28’ st Vallarelli (E), 33’ st Corona (E), 42’ st Kaczmarski (E) Note: 22’ st ammonito Montero (J)

VINCI - Al termine di una gara dove regna l’equilibrio è l’Empoli che riesce a spuntarla grazie ad un episodio favorevole nell’arco del secondo tempo. Una partita che non ha regalato molte emozioni, due squadre che hanno provato a prevalersi l’una sull’altra senza però mai riuscire a rendersi veramente pericolose. Il match winner di giornata è El Biache che all’81’ sfrutta un grossolano errore di Vibarcickil per passare in vantaggio. Una mossa azzeccata di Birindelli che lo ha mandato in campo al 71’ e precisamente dieci minuti dopo il giovane empolese lo ha ringraziato con il gol del vantaggio e del definitivo 1-0. Una buona prova dunque per gli azzurri che interrompono così una striscia negativa di quattro sconfitte salendo all’11° posto in classifica, a meno 5 dalla zona play-off.