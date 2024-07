PRIMAVERA. Il cerretese Guidi approda al Milan

Altra importante tappa della carriera di Federico Guidi, ex tecnico del settore giovanile dell’Empoli e originario di Lazzeretto a Cerreto Guidi. Dopo due stagioni alla guida della Primavera della Roma, con cui quest’anno ha perso la finale scudetto con il Sassuolo, da ieri Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Primavera del Milan. A Empoli Guidi è arrivato in finale per il titolo italiano Giovanissimi, che centra invece nel 2011 con la Fiorentina. Sempre in viola raggiunge un’altra finale scudetto con la Primavera prima dell’esperienza con le Nazionali Under 19 e Under 20. Dal 2019 al 2022 guida Gubbio, Casertana e Teramo in C per poi tornare ai vivai. "Il Milan è una forte emozione, sono tifoso fin da quando ero piccolino – ha commentato Guidi –. Ora è un turbillon di emozioni, ma c’è tantissima voglia di iniziare questo magnifico percorso".