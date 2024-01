Primavera. Il solito Corona illude gli azzurrini. Poi è solo Sassuolo

sassuolo

4

empoli

1

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Leone (85′ Knezovic), Baldari (45′ Vedovati), Lopes (89′ Pigati), Alvarez (64′ Chiricallo), Bruno, Falasca (85′ Piantedosi), Corradini. All. Bigica.

EMPOLI: Seghetti, Majdandzic, Bacci (75′ Stoyanov), Indragoli (66′ Stassin), Tosto, Bonassi (57′ Gaj), Sodero (57′ El Biache), Vallarelli, Dragoner, Nabian, Corona (67′ Popov). All. Birindelli.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Reti: 10′ Corona; 29′ Corradini; 34′ Kumi; 38′ Falasca; 61′ Bruno.

SASSUOLO – Brutta disfatta per la Primavera azzurra, che nell’ultima giornata del girone di andata cade 4-1 al Ricci di Sassuolo. E pensare che gli azzurrini avevano approcciato alla grande il match, sfiorando il vantaggio già al 2’ con Nabian e trovandolo, poi, al 10’ con il solito Corona. Sono 12 i centri stagionali per il figlio d’arte, che dopo aver duettato con Sodero (i due ragazzi che sabato a Verona hanno esordito in Serie A) infila l’angolino alla destra di Theiner. A questo punto, però, escono fuori i giovani dell’ex Bigica (nel 2015 perde la finale scudetto contro la Roma sulla panchina degli Allievi azzurri), che nel giro di 9 minuti ribaltano tutto: prima sugli sviluppi di un corner Corradini pareggia con una ’sassata’ dal limite dell’area, poi ancora da fuori area Kumi firma il raddoppio e infine Falasca con una pennellata su punizione dal limite manda le squadre al riposo sul 3-1 per i neroverdi emiliani. Nella ripresa, poi, ci pensa Bruno a calare il definitivo poker rubando palla a Tosto in fase di uscita.