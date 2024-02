Primavera. Indragoli illude, poi l’Atalanta rimonta

atalanta

2

empoli

1

ATALANTA: Pardel, Ghezzi, Manzoni, Vavassori (73′ Riccio), Armstrong (61′ Martinelli), Fiogbe, Candas, Guerini, Tavanti, Bonanomi (73′ Camara), Tornaghi, Colombo. All. Bosi.

EMPOLI: Seghetti, Indragoli, Pauliuc, Dragoner, Bonassi (46′ Majdandzic, 82′ Ansah), Bacci (46′ Popov), Matteazzi (25′ Stoyanov), Fini, Vallarelli, El Biache (89′ Orlandi), Nabian. All. Birindelli.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Reti: 5’ Indragoli; 16’ rig. Guerini; 33’ Manzoni.

Note. Espulso mister Bosi per proteste.

BERGAMO – Prosegue il momento no della Primavera, incappata nella settima sconfitta nelle ultime 8 gare. Capitan Indragoli aveva illuso gli azzurrini in avvio, sugli sviluppi di un corner, poi l’Atalanta impiega poco meno di mezzora per ribaltare il risultato e portare a casa i 3 punti.