Primavera. La rete di Nabian fa ben sperare . Ma l’Inter raddoppia

EMPOLI

1

INTER

2

EMPOLI (3-4-1-2): 1 Seghetti; 71 Pauliuc, 5 Goglichidze, 28 Indragoli; 44 Bonassi, 6 Bacci, 80 Vallarelli (8 Stoyanov 95’), 77 Fini; 96 El Biache (25 Matteazzi 85’); 87 Nabian (17 Ansah 90’), 9 Corona A disposizione: 13 Vertua, 3 Majdandzic, 16 Stassin, 18 Popov, 24 Bacciardi, 29 Tosto, 36 Forciniti, 98 Dragoner Allenatore: Birindelli

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 26 Miconi (27 Aidoo 90’), 15 Stante, 6 Stabile (33 Alexiou 46’), 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 10 Kamate; 22 Spinacce (29 Diallo 84’), 9 Sarr (34 Mosconi 72’), 11 Quieto (14 Berenbruch 46’) A disposizione: 12 Tommasi, 41 Biz, 5 Bovo, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 34 Mosconi Allenatore: Chivu

EMPOLI - L’Empoli perde in rimonta in casa contro l’Inter, al gol azzurro di Nabian hanno risposto le reti di Berenbruch e Kamate. Una buona partita quella condotta dalla rosa di Birindelli che per larghi tratti della gara ha avuto sempre un buon controllo creando vari pericoli agli ospiti. Nonostante l’amaro del risultato l’Empoli ha dato buoni segnali per il proseguo del campionato.