Primavera. Pari in rimonta per gli azzurrini contro il Verona

EMPOLI

2

VERONA

2

EMPOLI: Seghetti, Bacci, Corona (54’ Sodero), Matteazzi (55’ Cesari), Indragoli, Tosto (64’ Stassin), Bonassi, Vallarelli, Nabian, El Biache, Dragoner (41’ Pauliuc). A disposizione: Vertua, Gaj, Majdandzic, Stoyanov, Ansah, Bacciardi, Forciniti. Allenatore: Alessandro Birindelli.

HELLAS VERONA: Toniolo, Nwanege, Popovic, Corradi, Agbonifo (64’ Patanè), Riahi, D’Agostino, Dalla Riva (89’ Dentale), Cisse, Cazzadori, Ajayi (79’ Szimionas). A disposizione: Ravasio, Troselj, Calabrese, Ramage, Caneva, Fagoni, De Rossi, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri. Assistenti: Franco Iacovacci e Federico Fratello Latina.

Reti: 26’ Cisse rig., 44’ Cazzadori, 61’ Nabian, 81’ Sodero rig.

Note: ammoniti Cisse, Riahi, Matteazzi, Stassin, Szimionas.

EMPOLI - Termina con un rocambolesco 2-2 il match Primavera tra Empoli ed Hellas Verona. A passare subito in vantaggio sono gli ospiti con il gol di Cisse che poco prima della mezzora trasforma un rigore che lui stesso si era procurato. Allo scadere del primo tempo è ancora il Verona a rendersi pericoloso firmando il doppio vantaggio: la rete la realizza Cazzadori al 44’ con un preciso diagonale. Nella ripresa l’Empoli reagisce e all’ora di gioco ci pensa Nabian a riaprire il match. Da qui in avanti gli azzurrini si portano più volte in avanti premendo sull’acceleratore alla ricerca del pari. Dopo vari tentativi la squadra di Birindelli trova la gioia del gol proprio allo scadere: è infatti l’81’ quando Sodero trasforma in rete il rigore procurato da Szimionas. L’ultima parte della gara rimane in totale equilibrio fino alla conclusione degli ultimi 6’ di recupero che decretano il risultato finale della gara: finisce 2-2 tra Empoli e Verona. Un pareggio in rimonta che permette alla squadra di Birindelli di salire a quota 37 punti in classifica.

