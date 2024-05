Primavera. Tripletta di Corona e il Sassuolo va ko. Emiliani in dieci dai primi minuti

empoli

3

sassuolo

1

EMPOLI: Vertua, Majdandzic (76′ Huqi), Bacci, Cesari (57′ Stoyanov), Corona, Stassin (45’Pauliuc), Bacciardi (45′ Ansah), Tosto, Bonassi, Nabian, El Biache. All. Birindelli.

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano (79′ Falasca), Loeffen, Kumi, Russo, Knezovic (86′ Ravaioli), Lopes, Bruno, Minta (72′ Baldari), Corradini (86’Rovatti), Parlato (86′ Di Bitonto). All. Bigica.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Reti: 1′ Kumi; 4’ rig., 46′ e 84′ Corona

Note. Espulso Lopes (S) al 3’ per gioco scorretto.

VINCI – Non sono mancate le emozioni al Centro Sportivo di Petroio tra Empoli e Sassuolo, nel posticipo della 32esima giornata del campionato Primavera. Avvio choc per gli azzurrini, che dopo appena un minuto sono già sotto per effetto del colpo di testa di Kumi sugli sviluppi di un corner. Immediata la reazione della squadra di Birindelli con Corona (nella foto di Empoli Fc festeggiato dai compagni dopo il pari) che al 3’ si procura e trasforma un rigore (nell’occasione espulso Lopes per aver fermato una chiara occasione da rete). Con l’uomo in più l’Empoli opera il sorpasso in avvio di ripresa con il solito Corona, su assist di Majdandzic. Bomber azzurro che cala anche il tris (19esimo centro stagionale) all’84’ dopo una bella azione personale di El Biache sulla sinistra. A 2 turni dalla fine gli azzurrini si portano a 41 punti, scavalcando la Juventus all’11° posto.