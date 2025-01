Primavera. Va in scena un derby-spettacolo fra Empoli e Fiorentina che finisce con un pareggio

Fiorentina4Empoli4

FIORENTINA: Vannucchi, Baroncelli, Harder, Tarantino (90’ Presta), Ievoli, Romani (46’ Elia), Trapani (79’ Puzzoli), Deli (46’ Rubino), Bertolini, Mazzeo (67’ Kouadio), Scuderi. All: Galloppa

EMPOLI: Versari, El Biache, Bacciardi (67’ Moray), Falcusan, Matteazzi (67’ Cesari), Mannelli (67’ Huqi), Bembnista, Baralla (85’ Rugani), Popov, Gravelo, Olivieri. All: Birindelli

Arbitro: Castellone di Napoli

Reti: 12’ e 50’ Bertolini; 29’ El Biache; 36’ e 69’ Gravelo; 49’ Tarantino; 58’ rig. Popov; 63’ Ievolini

BAGNO A RIPOLI – E’ stato davvero un derby ricco di gol e capace di regalare emozioni agli spettatori quello che, a livello Primavera, è andato in scena a Bagno a Ripoli fra le rappresentative dell’ Empoli e della Fiorentina, che si spartiscono la posta in palio. I giovani viola si sono subito fatti avanti con Bertolini in contropiede, poi, nel giro di sette minuti, gli azzurrini hanno ribaltato il risultato prima con El Biache da fuori e poi con una magia realizzata da Gravelo in area.

Prima dell’intervallo, Versari ha parato un rigore a Tarantino, che si è però prontamente riscattato in avvio di ripresa firmando il temporaneo pareggio 2-2. Passa un minuto e la primavera della Fiorentina torna avanti con uno slalom di Bertolini, ma l’Empoli risponde subito con il rigore trasformato da Popov. L’ultimo botta e risposta fra le due squadre arriva tra il 63’ e il 69’, quando prima Ievolini sigla il 4-3 che porta ancora in vantaggio la squadra viola e poi Gravelo firma la sua personale doppietta che decreta il risultato finale. Quattro reti per parte e uno spettacolo che non ha deluso nessuno di quanti hanno potuto assistere.

Si.Ci.