Primo acquisto. Esposito: quasi fatta. Dettagli da definire

"Esposito è un profilo che stiamo valutando, ma non c’è ancora nulla di definito". Parole del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto ad un sito di Palermo sul possibile interessamento azzurro per il bomber rosanero Brunori, per altro prontamente smentito per una questione di cifre. Tornando all’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter, invece, sebbene non ci siano davvero ancora nulla di definitivo la fumata bianca sembra ormai imminente. Ieri mattina, infatti, il diesse azzuro Gemmi e il suo braccio destro Perna si sono recati a Milano nella sede nerazzurra. L’accordo è praticamente fatto con la formula che sarà un prestito con diritto di riscatto. Proprio le cifre di quest’ultimo, invece, rappresentano l’ultimo dettaglio da definire per il quale molto probabilmente le due parti si incontreranno di nuovo la settimana prossima. La strada, però, sempre ormai tracciata e, salvo colpi di scena, Sebastiano Esposito sarà il primo acquisto dell’era Gemmi.