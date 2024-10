Problema muscolare. Viti lascia il ritiro dell’Italia Under 21

Ieri pomeriggio sul campo del centro sportivo di Petroio a Vinci, dove continueranno ad allenarsi fino a sabato a partire dalle 11 (tutte le sedute sono a porte aperte) a causa dei concomitanti lavori di manutenzione al manto erboso del Sussidiario, gli azzurri sono tornati a lavorare agli ordini di D’Aversa dopo la prima sconfitta stagionale rimediata contro la Lazio. Una seduta, quella di ieri, che ha visto l’allenatore pescarese dividere i suoi in più gruppi per personalizzare al massimo il tipo di lavoro fisico da effettuare. L’obiettivo, come la precedente sosta, è infatti portare tutti i componenti della rosa allo stesso livello di condizione fisica. La brutta notizia è che Mattia Viti ha dovuto lasciare il ritiro dell’Italia Under 21 per un problema muscolare. Le sue condizioni saranno quindi da valutare. Zurkowski invece sta continuando a lavorare con maggior intensità e potrebbe tornare a disposizione subito dopo la pausa quando domenica 20 ottobre al Castellani arriverà il Napoli. Maleh ha proseguito il programma di recupero dalla ricaduta muscolare, ma anche per il marocchino c’è ottimismo.