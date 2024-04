Riscatto Walukiewicz. Grassi, rientro importante

CAPRILE 6.5 – Inizia con un paio di disimpegni di piede alquanto rivedibili e qualche uscita non è proprio precisa. Decisivo però nella ripresa su una staffilata di Kvaratskhelia.

BERESZYNSKI 6.5 – Contiene Kvaratskhelia senza concedergli la profondità e accorciando quando può.

WALUKIEWICZ 6.5 – Poche volte rischia l’anticipo su Osimhen, ma è bravo a leggere le traiettorie e i movimenti del talento Nigeriano. Riscatta l’errore di Lecce.

GYASI 6.5 – Primo tempo intraprendente, argina bene Kvara e spinge a destra, suo l’assist per il gol partita di Cerri.

FAZZINI 6.5 – Primo tempo sontuoso, tra inserimenti, giocate di valore ed una buona disciplina tattica. Nella ripresa si vede molto meno.

ZURKOWSKI 6 – Ci mette verve e dinamismo, da rivedere qualche scelta ed ho troppo impreciso in fase di ripartenza.

GRASSI 6.5 – Al rientro dopo il lungo infortunio ci mette la solita intelligenza tattica davanti alla difesa. Esce stremato per crampi.

BASTONI S.V. – Entra con il piglio giusto nonostante il poco tempo a disposizione.

MALEH 6 – Gran lavoro di pressione e contrasto in mezzo al campo, ma anche diverse sbavature con i piedi, compreso un retropassaggio rischiosissimo nella ripresa, che stava per innescare Osimhen.

PEZZELLA 6 – Sicuro e preciso nella prima frazione, soffre maggiormente nella ripresa. Qualche leggerezza in uscita con la palla.

CACACE S.V. – Entra per Pezzella ammonito.

CAMBIAGHI 6 – Dà il solito contributo sia in fase offensiva che di ripiegamento, peccato per l’errore che poteva valere il raddoppio e far soffrire meno nel secondo tempo.

CANCELLIERI 6 – Entra per attaccare gli spazi che il Napoli inevitabilmente lascia, però lo riesce a fare poco. Prezioso comunque anche in fase di ripiegamento.

CERRI 7 – Stavolta può dedicare il suo primo gol azzurro al primogenito in arrivo, nipote tra l’altro dell’ex azzurro Gautieri, ma oltre al colpo di testa vincente ripulisce tanti palloni e lotta con furore.

NICOLA 7 – Azzecca la mossa Fazzini e mette forze fresche quando il Napoli stava schiacciando un po’ l’Empoli.