La Juve cala il poker: 4-1 all'Empoli

Torino, 2 febbraio 2025 – Un Empoli fortemente rimaneggiato si illude per un tempo, il primo, giocato in modo quasi perfetto, perde a inizio ripresa due pedine quali Anjorin e Ismajli per infortunio e si vede rimontato dalla Juventus. Allo Stadium finisce 4-1 per la Vecchia Signora, nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Un punteggio troppo severo per la formazione del presidente Corsi, che resta al quart’ultimo posto della classifica con 21 punti (Juventus momentaneamente quarta).

Squalificati Grassi e Pezzella, D’Aversa lascia inizialmente in panchina Goglichidze, preferendogli Marianucci. Nella fase di riscaldamento, un guaio tiene fuori dalla gara anche Fazzini. Avvio tremendo per la Vecchia Signora: dopo 4’ passa in vantaggio l’Empoli con un colpo di testa sottomisura dell’ex De Sciglio, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 14’, ancora su corner, Esposito batte a rete sul secondo palo, ma Gatti interviene scagliando il pallone in corner.

Al quarto d’ora Zufferli fischia il calcio di rigore a favore dei toscani: in area Esposito serve magistralmente Maleh, atterrato da Di Gregorio. Ma il Var richiama l’arbitro, che annulla il penalty per un precedente controllo di mano da parte di Anjorin. Al 24’ il primo tentativo bianconero: mezza rovesciata di Gonzalez da centro area, bella risposta di Vasquez in angolo. Una manciata di secondi più tardi, missile di Weah di poco a lato. Al 28’ tentativo, sterile, di Kolo Muani.

Al 31’ Yildiz ubriaca tutti sulla sinistra, mette al centro ove Koopmeiners calcia a botta sicura, ma trova la deviazione di McKennie, con la palla che termina fuori. Al 35’ ci prova Colombo, col suo sinistro, dal limite dell’area: palla forte, ma centrale. Secondo tempo con le cose che cambiano. Al 6’ splendida ripartenza degli azzurri, che arrivano al tiro con il subentrato Zurkowski: pallone di poco fuori. Al 7’ bel traversone di Gatti dalla destra, ma Kolo Muani, dinnanzi alla porta, è in ritardo.

Al 9’ Veiga centra dalla destra, ma il portiere dei toscani è attento e respinge. All’11’ Gonzalez stacca di testa, ma non impensierisce Vasquez. Al quarto d’ora pregevole conclusione dalla distanza di Koopmeiners, ma Vasquez è reattivo e devia la sfera in calcio d’angolo. Al 16’ la Juventus pareggia: è Kolo Muani che parte dalla sinistra, vince il due con il neo entrato (e ancora freddo) Goglichidze e insacca.

Tre minuti più tardi, superba giocata di Yildiz, che serve Weah: sul suo tiro, la deviazione fortunosa di Kolo Muani finisce in rete. Al 36’ deviazione provvidenziale di Veiga sul mancino dal limite di Colombo. Al 39’ il direttore di gara espelle per somma di ammonizioni Maleh. Al 45’ sinistro, potente e preciso, di Vlahovic che annichilisce Vasquez sul suo palo. Al 47’ contropiede di Conceincao, che sigla il poker di reti. Un punteggio davvero troppo pesante per un buon Empoli (almeno per un’ora di gioco).

Tabellino

JUVENTUS – EMPOLI 4-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; Locatelli, McKennie (40’ st Conceincao); Yildiz (20’ st Vlahovic), Koopmeiners, Nico Gonzalez (40’ st Thuram); Kolo Muani.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci (45’ st Tosto), Ismajli (14’ st Goglichidze), De Sciglio; Gyasi, Anjorin (4’ st Zurkowski), Maleh, Cacace; Henderson (47’ st Bacci), Esposito (47’ st Konate); Colombo.

A disposizione: Silvestri, Seghetti, Sambia, Bembnista, Pereira, Fazzini.

Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Zufferli di Udine.

MARCATORI: 4’ pt De Sciglio; 16’ e 19’ Kolo Muani, 45’ Vlahovic, 47’ st Conceincao.

NOTE: giornata serena. Espulso al 39’ st Maleh per somma di ammonizioni. Ammoniti: Gyasi. Angoli: 7-7. Recupero: 1’, 4’. Usciti per infortunio Anjorin e Ismajli.