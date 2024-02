"Sassuolo: Dubbi sulla formazione per la sfida contro la Salernitana, attesa l'esordio di Niang"

In vista di venerdì sera allo stadio Arechi contro la Salernitana, per quanto riguarda l’undici iniziale, il primo aspetto da capire sarà quello legato alla squalifica di Walukiewicz. Per sostituire il polacco, Davide Nicola potrebbe risolvere impiegando Pezzella sul centro-sinistra oppure Bereszynki sul centro-destra, ma è ancora presto per fare ipotesi precise e serviranno altri allenamenti per sciogliere i dubbi. Intanto Bastoni lavora in gruppo, mentre Caputo rimane ancora in dubbio e sarà assente Ebuehi. Il nuovo acquisto Niang, convocato con il Genoa, è rimasto in panchina per gli interi 90’, tuttavia a Salerno gli potrebbe essere concesso uno spezzone di gara e c’è curiosità intorno al suo esordio così come sono attese le sue parole nella conferenza di presentazione oggi alle 14. Le sedute di lavoro saranno invece tutte in mattinata, fino a giovedì quando la squadra partirà per la Campania. Infine è stato reso noto che sarà il giovane centrocampista Jacopo Fazzini a leggere il giuramento d’apertura subito prima di Sassuolo-Galatasaray, gara inaugurale della 74ª Viareggio Cup che si disputerà lunedì 12 febbraio alle 15 allo stadio Ferracci di Torre del Lago. I.M.