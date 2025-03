Settore giovanile. I risultati del weekend del settore giovanile. Under 18 fermata 1-1

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questo il bilancio delle principali squadre del Settore Giovanile dell’Empoli nell’ultimo fine settimana. L’acuto è arrivato dai più piccoli dell’Under 15. Al centro sportivo di Monteboro, infatti, gli azzurrini hanno dilagato con un ‘tennistico’ 6-0 sul malcapitato Catanzaro, segnando due volte nei primi tre minuti con Broggi e Cangiano, mentre nella ripresa ci pensa Misciagna con una doppietta: prima del triplice fischio finale arriva anche il quinto gol di Yzeiri e il sesto di Capitoni. La squadra di Lo Russo sale a 33 punti consolidando il quarto posto che varrebbe l’accesso alle finali ‘scudetto’.

La stessa partita si è ripetuta sempre nel quartier generale empolese anche nella categoria Under 16, dove però a far festa sono a sorpresa i giallorossi calabresi. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche il Catanzaro piazza il colpaccio nella ripresa con D’Ippolito. Un successo non pronosticabile alla vigilia visto che gli azzurrini comandavano il campionato con una sola sconfitta in 19 gare.

Chiudiamo con il pareggio dell’Under 18, che sempre a Monteboro impatta 1-1 contro la Lazio, formazione che precede di dieci punti in classifica la squadra di Sarlo. Si decide tutto nel primo tempo dal dischetto, con l’Empoli che passa in vantaggio col rigore trasformato da Rossetti e i biancocelesti capitolini che pareggiano al 37’, sempre dagli undici metri, con Curzi. Gli azzurrini restano quindi noni con 33 punti.