Settore Giovanile. Under 17 e 16 alle finali nazionali. Adesso sotto con Inter e Genoa

Doppia soddisfazione in casa Empoli, che ha centrato le finali nazionali per il titolo sia con la categoria Under 17 (nella foto in alto di Empoli Fc) che con quella Under 16 (nella foto in basso di Empoli Fc). Partiamo dai più grandi, allenati da mister Andrea Filippeschi, che nell’ultima giornata hanno travolto 5-1 al Centro Sportivo di Monteboro il Frosinone, chiudendo il proprio girone al secondo posto con 58 (18 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte), a 6 lunghezze dalla Fiorentina. Piazzamento che consente loro di accedere direttamente ai quarti di finale contro l’Inter: andata domenica 2 giugno in trasferta e ritorno domenica 9 in casa. Qualora almeno un calciatore delle due squadre dovesse essere impegnato nel Campionato Europeo di Categoria, la doppia sfida con i nerazzurri verrebbe disputata domenica 9 e giovedì 13 giugno. Gli azzurrini hanno tenuto un percorso quasi netto in casa (11 successi e un pari), finendo in crescendo come testimoniano i 16 risultati utili di fila al termine della regular season, chiusa con 11 vittorie consecutive compreso il 4-1 nel derby di ritorno a Monteboro. Secondo miglior attacco con 69 reti fatte (miglior realizzatore Salvatore Monaco con 18 centri davanti ad Andrea Orlandi con 11) e terza difesa meno perforata (23 gol subiti).

Passiamo adesso all’Under 16, che nell’ultima giornata ha fatto registrare una sconfitta di misura in dolore sul campo della Lazio. I ragazzi di mister Davide Moro erano infatti già sicuri del primo posto con 54 punti (17 vittorie, 3 pari e 4 ko), frutto del miglior attacco con 69 reti e della seconda miglior retroguardia (26 gol subiti). A testimonianza del potenziale offensivo degli azzurri il bottino personale di Danilo Busiello e Thomas Campaniello, rispettivamente capocannoniere e vice con 19 e 18 gol (in doppia cifra ha chiuso anche Oliver Blini a quota 11). Dopo un girone di andata praticamente perfetto, chiuso da imbattuta con 11 successi e 2 pari (a Cosenza e in casa col Frosinone) la squadra di Moro ha un po’ rallentato in quello di ritorno m senza mai compromettere la propria qualificazione agli ottavi di finale per il titolo nazionale. L’Empoli ora affronterà il Genoa domenica 12 maggio in Liguria per la gara di andata e quella successiva al Centro Sportivo di Monteboro, nel match di ritorno.

Si.Ci.