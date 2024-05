Shpendi con personalità. Cambiaghi porta vivacità

CAPRILE 6.5 – Sicuro in uscita, copre bene il proprio palo su Immobile nel primo tempo. Incolpevole sui due gol e mai impegnato nella ripresa.

BERESZYNSKI 6 – Manca nei momenti decisivi, prima a conclusione di una bella azione corale dove sbaglia l’assist, poi quando si perde Patric sul corner che vale l’1-0 biancoceleste. LUPERTO 6.5 – Concede un paio di volte il corridoio centrale che Immobile è bravo ad attaccare, per il resto legge bene le verticalizzazioni della squadra di Tudor e si incarica della prima impostazione.

SHPENDI 6.5 – Entra con personalità e sfiora il pareggio con un perentorio colpo di testa su corner, che Mandas toglie dall’angolino basso alla sua sinistra. GYASI 5.5 – Poco o nulla per più di un’ora, poi l’ammonizione lo sveglia e negli ultimi venti minuti trova tracce di passaggio interessanti.

BASTONI 6.5 – Prezioso nel recuperare tanti palloni sulla trequarti avversaria, sfiora anche il gol con una pregevole conclusione mancina alta di poco. CAMBIAGHI 6.5 – Porta brio e vivacità, risultando una spina nel fianco destro della Lazio. MALEH 5.5 – Solità intensità, ma anche tanta imprecisione. Spesso troppo precipitoso gestisce male una buona occasione da gol.

FAZZINI 5.5 – Non porta quella qualità in più che sarebbe servita per andare alla ricerca del pari.

PEZZELLA 6 – Più in palla rispetto alle ultime uscite è ordinato sulla corsia mancina.

CACACE 6 – Entra subito in partita e allo scadere impegna severamente Mandas su punizione. CANCELLIERI 6 – Si muove bene su tutto il fronte offensivo. Non riesce però a costruirsi l’occasione per calciare in porta. Più a sprazzi nella ripresa.

CAPUTO 6 – Abile come suo solito a lavorare spalle alla porta. Peccato che sia protagonista, in negativo, di due episodi decisivi: prima non riesce a dare forza alla propria conclusione da distanza ravvicinata, facendo fare bella figura a Mandas, poi non difende la zona di competenza sul corner da cui scaturisce il vantaggio laziale.

DESTRO 6 – Dà il proprio contributo, facendosi vedere.

NICOLA 6.5 – La prepara bene impostando un Empoli corto e bravo a rendere sterile il possesso palla della Lazio, recuperando anche palloni preziosi nella trequarti avversaria. Bastoni, uno dei migliori in campo, è stato forse tolto un po’ troppo presto, ma anche con i cambi, tutti offensivi, prova a dare il giusto segnale alla propria squadra.