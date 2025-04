Solidarietà al Castellani: Avis e Lega Serie A promuovono la donazione di sangue

Quello di domani al Castellani non sarà solo un pomeriggio di grande calcio. In campo infatti scenderà anche la solidarietà, grazie ad Avis nazionale e Lega Serie A, impegnate a convincere sempre più persone a donare sangue e plasma. Già questa mattina Avis Toscana sarà presente con un banchino in piazza della Vittoria, mentre domani saranno 20 i volontari Avis presenti agli ingressi e sugli spalti dello stadio per distribuire materiale informativo. Lo speaker spiegherà cosa è necessario fare per diventare donatori. Iniziativa che coinvolge diversi stadi italiani durante la 31esima giornata di campionato e prevede anche la trasmissione sui maxischermi degli stadi del video della campagna di sensibilizzazione “Mettiti in gioco“ di Avis. "Lo sport e il calcio in particolare creano comunità – dicono Claudia Firenze (nella foto), presidente di Avis Toscana e Luciano Ramazzotti, presidente di Avis Empoli –, ciò di cui abbiamo bisogno per diffondere la cultura del dono in un mondo che in questo periodo storico sembra andare purtroppo nel verso opposto. Ringraziamo l’Empoli Fc e il Comune di Empoli per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione. Che queste giornate possano essere solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione che potrà rafforzarsi nel tempo anche con le singole società".