Solidarietà. Azzurri al Meyer. Tanti regali e sorrisi per i piccoli malati

Visita speciale ieri per una delegazione di calciatori azzurri. Capitan Luperto con Bastoni, Cacace, Cambiaghi, Ebuehi, Gyasi, Maldini, Perisan e Walukiewicz si sono infatti recati alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per incontrare i piccoli pazienti dell’ospedale e le loro famiglie, donando loro un regalo azzurro. Al di là dei presenti consegnati, però, la visita è stato anche un momento per scambiarsi gli auguri, ma soprattutto un’occasione per provare a portare un sorriso a chi purtroppo sta vivendo un periodo difficile. A concludere l’esperienza la donazione di una maglia azzurra personalizzata con stampato sulla schiena il numero dieci e la scritta Meyer sulle spalle, per rafforzare il legame tra l’Empoli e l’Ospedale Pediatrico Meyer.

Si.Ci.