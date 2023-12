Solidarietà. Bastoni e il club azzurro schierati contro il cancro

Anche l’Empoli Fc è sceso in campo nella lotta contro il cancro insieme ad Atleti al tuo

fianco, progetto di Arenbì Onlus che vuole sensibilizzare sulle emozioni della vita quotidiana delle

persone che affrontano un tumore. E lo ha fatto grazie al centrocampista Simone Bastoni, che ha postato per una foto con le mani unite sotto al sorriso, per prendere posizione sul valore della vicinanza fisica e del sostegno emotivo verso le famiglie coinvolte in un percorso

oncologico, due elementi che ognuno di noi è chiamato ad offrire a chi teme di restare isolato dal resto del mondo mentre si cura: sui profili Instagram della società e del calciatore le storie che

portano con sé questo importante messaggio.

Una campagna che ha già visto l’Empoli presente e che ha coinvolto tantissimi altri campioni di serie A.