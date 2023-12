Solidarietà. Panettoni, doni e sorrisi a persone meno fortunate. Il Natale si tinge di azzurro

A Empoli l’attesa del Natale continua a colorarsi di azzurro. Nei giorni scorsi il club del presidente Corsi ha incontrato i ragazzi dell’associazione Noi da grandi onlus e alcuni ospiti della Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, mentre una delegazione di ragazzi del settore giovanile con la onlus EmpoliForCharity ha fatto visita ai volontari del Centro Emmaus, servizio di accoglienza per la notte e di prima colazione situato a Empoli, agli ospiti dell’associazione I ragazzi di Cerbaiola e ai ragazzi del Calcio Sociale della cooperativa Il Piccolo Principe. A tutti loro sono stati consegnati panettoni e doni azzurri, così una delegazione della squadra di mister Andreazzoli ha fatto con i piccoli pazienti e le loro famiglie del reparto di pediatria dell’ospedale di Empoli (nella foto di Empoli Fc). Erano presenti Francesco Caputo, Alberto Grassi, Filippo Ranocchia e Stiven Shpendi. Un appuntamento ormai consueto per regalare un sorriso a chi vive queste festività in maniera meno fortunata.