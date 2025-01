Sul mercato. Fazzini in uscita. Occhio al Napoli. E Djidji continua ad allenarsi in gruppo

Sul campo l’Empoli sta preparando la delicata trasferta di domani a Venezia, ma per tutto il prossimo mese un’altra importante partita sarà quella che si disputerà sul mercato. In questi giorni il nome più caldo è soprattutto quello di Jacopo Fazzini. Già la settimana scorsa la Lazio aveva rotto gli indugi affondando il colpo, ma le due parti non hanno ancora trovato la quadra. Nonostante avesse preferito un prestito oneroso tra i 2 e i 3 milioni di euro ed un obbligo di riscatto di 12 o 13 milioni tra un anno, l’Empoli avrebbe accettato anche il prestito gratuito di due anni, ma con l’intenzione di incassare non meno di 15 milioni di euro tra 24 mesi. Cifra ritenuta troppo alta dal club di Lotito, che non si spingerebbe oltre i 12 milioni. I colloqui stanno proseguendo in maniera quasi quotidiana, ma a questo stallo della trattativa sta guardando con interesse anche il Napoli, che già la scorsa estate aveva provato a prendere il fantasista viareggino ed ha un ottimo rapporto con la dirigenza empolese visti i tanti affari degli ultimi anni. Smentito intanto per il momento l’interesse del Palermo per il portiere Vasquez, che l’Empoli considera ancora il proprio titolare. Intanto si sta continuando ad allenare con la squadra Koffi Djidji, difensore svincolato ex Torino che potrebbe di fatto essere il primo acquisto di gennaio: pronto un contratto di sei mesi con opzione.

Si.Ci.