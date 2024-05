Summit in società la settimana prossima. Il Napoli su Fazzini, Brunori un’ipotesi?

di Simone Cioni

Ancora qualche giorno per godersi l’impresa compiuta in questa stagione con la storica terza salvezza di fila in Serie A e poi sarà tempo di sedersi intorno ad un tavolo per pianificare il prossimo campionato. È atteso per la prossima settimana, infatti, un summit tra il presidente Fabrizio Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi (per il quale però continua l’interessa di Sampdoria e Genoa) e l’allenatore Davide Nicola, il cui prolungamento del contratto è scattato automaticamente con la salvezza. Tanti saranno i punti all’ordine del giorno. Per quanto riguarda i prestiti con diritto di riscatto, per esempio, Zurkowski è una priorità ma non alla cifra concordata a gennaio con lo Spezia. Gli oltre 5 milioni necessari per acquisire interamente le prestazioni del centrocampista polacco, che tra l’altro dovrà operarsi alla caviglia, sono infatti troppi per le casse di Monteboro con il club azzurro che cercherà di trattare per scendere intorno ai 3 milioni. Praticamente certo quello di Marin dal Cagliari ad una cifra abbordabile di 2 milioni di euro. Il centrocampista rumeno è stimato e conosce l’ambiente dove ha militato nelle ultime due stagioni. Diverso il discorso per Cancellieri, per il quale quasi sicuramente non verrà esercitato il diritto di riscatto a 9 milioni, decisamente fuori budget per l’Empoli dopo il milione già speso la scorsa estate per il prestito oneroso.

L’attaccante esterno tornerà così alla Lazio, dove potrebbe avere una chance in preparazione per convincere Tudor, che già lo ha allenato a Verona. Intanto il Napoli si sarebbe fatto avanti per Fazzini, individuato come la pedina giusta per colmare il vuoto lasciato da Zielinski (altro ex Empoli). La cifra offerta dai partenopei sarebbe stata 7 milioni di euro, mentre l’Empoli ne chiede 10. I rapporti tra le società, però, sono buoni e non è detto che possa essere inserite qualche contropartita. Del resto il club di De Laurentis ha almeno tre giocatori che possono interessare l’Empoli: il portiere Caprile appena rientrato alla base dopo il prestito secco di un anno, l’attaccante marocchino Cheddira che ha fatto un ottima seconda parte di stagione al Frosinone e Gaetano, accostato già nelle ultime due sessioni di calcio mercato all’Empoli prima di finire a gennaio al Cagliari dove ha fatto molto bene.

Per l’attacco, invece, un nome che torna ad essere accostato agli azzurri è quello di Brunori, bomber e capitano del Palermo, dopo la spaccatura con parte della tifoseria rosanero che dopo l’eliminazione in semifinale play-off di Serie B ha esposto il seguente striscione "Della nostra città non sei degno. Ma quale capitano, torna a Petrignano. Brunori vattene". L’attaccante brasiliano ha probabilmente un ingaggio fuori portata per le tasche azzurre, ma un investimento nel reparto offensivo è lecito attenderselo.