Tar Toscana annulla divieto trasferta: tifosi Cagliari allo stadio Carlo Castellani

I tifosi del Cagliari residenti in Sardegna e provvisti della fidelity card della società rossoblu potranno entrare domani allo stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena. A porre fine alla questione relativa alla trasferta vietata ai sardi è il Tar della Toscana, che ha accolto il ricorso del club di Giulini annullando il provvedimento emesso dalla prefettura di Firenze per questioni di ordine pubblico. Per il Tar, infatti, tale motivazione fa genericamente riferimento ad ’episodi pregiudizievoli’ che hanno coinvolto anche la tifoseria del Cagliari e di criticità registrate soprattutto nelle partite a Empoli del 13 febbraio 2022 e del 3 marzo 2024, in cui i sostenitori del Cagliari avrebbero tenuto ‘condotte oppositive’ senza però specificarle. Così il Tar, non potendo verificarne l’effettiva portata e gravità, ha ritenuto eccessivo il divieto di trasferta per i tifosi sardi.

Piuttosto i giudici del Tribunale amministrativo indicano delle misure idonee di contenimento da adottare: vendita dei biglietti per il solo settore ospiti, implementazione del servizio di stewarding e rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio.

Da parte sua l’Empoli Fc si è subito attivato per la vendita dei biglietti dichiarandosi ben lieto di mettere in atto la decisione presa, anche alla luce del fatto che tra le due tifoserie non ci sia alcuna rivalità.