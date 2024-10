Tecnici a confronto. Baroni più vincente. D’Aversa in passivo

Nessuna vittoria finora per Roberto D’Aversa negli incroci con il tecnico della Lazio Marco Baroni. Nei 6 precedenti, infatti, l’allenatore azzurro ha perso 4 volte, l’ultima lo scorso anno in casa con il Lecce quando Baroni guidava il Verona e la prima il 25 aprile 2015 in Serie B con D’Aversa al timone della Virtus Lanciano e Baroni sulla panchina del Pescara. Stesso discorso per la Lazio, contro cui D’Aversa ha perso 9 delle 10 sfide affrontate finora, vincendo solo il 20 agosto 2023 con il Lecce. In perfetta parità, infine, il bilancio tra Baroni e l’Empoli con 2 pari e 4 vittorie a testa. Due di queste Baroni le ha centrate proprio nelle ultime 2 sfide dell’ultima Serie A con il Verona (la seconda costò il posto ad Andreazzoli).