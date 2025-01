TIFOSI. Biglietti in vendita per la trasferta di sabato

La Serie A non si è fermata per le festività natalizie e per i tifosi empolesi è già tempo di programmare la trasferta di sabato prossimo alle 15 a Venezia. Sono in vendita infatti i biglietti per il settore ospiti dello Stadio Penzo, disponibili al prezzo di 37 euro più 1,50 euro di diritti di prevendita (entrano gratis i bambini fino a 4 anni di età), che comprende anche il servizio di trasporto acqueo per raggiungere l’impianto sportivo. I tagliandi sono in vendita online su www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket, oltre che presso l’Unione Clubs Azzurri di via Della Maratona, 2 presso lo stadio Carlo Castellani-Computer Gross. La vendita terminerà inderogabilmente alle 19 di domani.