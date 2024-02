TORNEO DI VIAREGGIO. Massarelli e Pagni stendono Diamanti. Buono l’esordio degli azzurrini

Il Torneo di Viareggio dell’Empoli si è aperto con una vittoria per 2-0 contro il Melbourne City, club allenato da Alino Diamanti (nella foto). Gli australiani, alla loro prima volta nella competizione giovanile, si sono dovuti arrendere di fronte agli azzurrini di Andrea Lisuzzo che sono andati in vantaggio al 35’ del primo tempo: da una punizione battuta da Forciniti, Massarelli è stato bravo ad inserirsi in area di rigore, riuscendo a superare il portiere avversario. La reazione del Melbourne City non si è fatta attendere, ma alla fine è stato ancora l’Empoli a trovare di nuovo la via della rete e a raddoppiare nella ripresa, in pieno recupero. Il definitivo 2-0 è arrivato infatti grazie a un contropiede finalizzato da Pagni (entrato nella ripresa) che ha insaccato per la seconda volta e ha chiuso definitivamente i conti. Al 92’ così gli azzurri hanno conquistato i primi tre punti del girone B, lanciando un chiaro segnale ai prossimi avversari. La seconda partita del girone è in programma domani alle 15 a Monteboro contro l’Imolese che nel frattempo ha perso la prima gara contro i nigeriani dell’Ojodu City con il risultato finale di 2-1. Per gli azzurrini sarà l’occasione per ipotecare il passaggio del turno agli ottavi di finale.

I.M.