Traguardo per il giovane difensore. Goglichidze si prende la Georgia

Ismajli, Cacace, Goglichidze, Fazzini, Viti, Ekong, Tosto e Konaté. Sono questi, tra selezioni maggiori e giovanili, gli otto giocatori dell’Empoli che durante la sosta risponderanno alle convocazioni delle proprie Nazionali. Un risultato non certo di poco conto per una realtà come l’Empoli, che in questa speciale graduatoria si mette dietro ben sei club tra cui squadre come Lazio e Fiorentina, con solo rispettivamente 7 e 5 giocatori chiamati.

Le altre che ne hanno meno degli azzurri sono Genoa (7), Como (5), Lecce (5) e Monza (1). Al vertice c’è invece il Milan con 13 convocati. Empoli che scende invece al 17esimo posto se si parla di presenze accumulate nelle Nazionali maggiori dai suoi giocatori, ossia 148 finora. Dietro ci sono solo Como (126 gare), Parma (121 partite) e Monza (70 match). In questo caso a svettare è l’Inter con i suoi nazionali che hanno disputato la bellezza di 1161 gare totali. Un dato, però, questo che va letto anche nell’ottica della giovane età dei convocati azzurri. Fatta eccezione per Ismajli e Cacace, punti fermi di Albania e Nuova Zelana, Goglichidze si è appena affacciato nella Georgia e tutti gli altri sono nei team giovanili.