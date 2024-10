Trattative. L’americana Centerview Parteners a caccia di investitori per gli azzurri

La possibilità di vedere presto un’azionista straniero anche nell’Empoli è ormai cosa nota con lo stesso presidente Fabrizio Corsi che ha più volte sottolineato come il club azzurro abbia un certo appeal, ma adesso si conosce anche la società di consulenza, l’americana Centerview Parteners, a cui l’Empoli ha dato mandato di trovare degli investitori interessati. La volontà della famiglia Corsi non è tanto quella di cedere, bensì quella di trovare un partner per poter guardare con più serenità al futuro. Come il patron azzurro ha più volte precisato, infatti, da un punto di vista economico sta diventando sempre più difficile mantenersi a certi livelli con le proprie forze vista la concorrenza di fondi stranieri con disponibilità finanziarie sempre più elevate. Al momento la situazione resta in divenire e non ci sono stati approfondimenti con nessuno però, come confermano dalle stanze di Monteboro, in tante realtà, soprattutto multiproprietà europee, stanno guardando i dati dell’Empoli e ad oggi con due, tre di loro c’è stato uno scambio di numeri. In quest’ottica chiaramente un ruolo fondamentale gioca il restyling dello stadio per cui lo scorso luglio l’Empoli ha presentato un progetto di riqualificazione che renderebbe il Carlo Castellani-Computer Gross Arena un piccolo gioiello da 18 mila posti.

Per altro giovedì prossimo all’interno della sala Hospitality dello stadio si terrà un altro incontro del percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione comunale di Empoli per valutare timori, suggerimenti e richieste degli abitanti del quartiere di Serravalle, dove la nuova struttura andrebbe sicuramente ad impattare dal punto di vista economico, sociale e della viabilità. Un altro fattore che attira attenzioni sull’Empoli è poi il fulgido Settore Giovanile all’interno di un Centro Sportivo all’avanguardia come è quello di Monteboro, dove a sua volta sono in programma lavori di ampliamento per accogliere la prima squadra e seguire in maniera ancora più capillare la crescita dei giovani talenti.