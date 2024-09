Tutti gli incroci. I derby capovolti: solo 3 precedenti

Nei 34 precedenti derby soltanto altre tre volte è capitato che come domenica prossima l’Empoli sia arrivato allo scontro diretto davanti alla Fiorentina in classifica. La prima volta nella stagione 2005-06 con Gigi Cagni in panchina, quando alla sesta giornata come quest’anno gli azzurri ricevettero i cugini viola forti di 2 punti di vantaggio considerando i risultati sul campo della Fiorentina, che però aveva iniziato quel campionato con un fardello di 15 punti di penalizzazione in seguito al processo Calciopoli. Anche in quella circostanza si giocò al Castellani e l’Empoli perse 2-1 (inutile il momentaneo vantaggio di Matteini). Anche al ritorno Buscé e compagni si presentarono al Franchi con 10 lunghezze di vantaggio, anche se stavolta senza penalizzazione i viola sarebbero stati davanti, e così come all’andata il derby se lo aggiudicò la squadra di Prandelli. L’ultima volta, invece, è capitato nella gara di ritorno del campionato 2022-23 quando l’Empoli andò al Franchi con 3 lunghezze di vantaggio (28 punti contro 25). La gara terminò 1-1 con vantaggio azzurro nel primo tempo ad opera di Cambiaghi e pari viola quasi allo scadere di Cabral.