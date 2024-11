TUTTI GLI INCROCI. I lariani sono avanti nei precedenti

Sono 26, a partire dal primo nella serie B 1948-49, i precedenti tra Empoli e Como che vedono i lariani in vantaggio per 11 vittorie a 7. Anche considerando solo i match disputati al Castellani-Computer Gross Arena, come quello di domani alle 18.30, il Como resta in leggero vantaggio (4 successi contro 2) sebbene il risultato uscito più volte sia il pareggio (6). L’ultimo successo azzurro risale a quel fatidico 22 giugno 1996 quando nella finale play-off sul neutro di Modena un gol di Esposito consegnò la promozione in Serie B agli azzurri. L’ultima vittoria casalinga dell’Empoli risale invece al 15 novembre 1992 nel girone A di C1 quando un guizzo quasi allo scadere di Stefano Protti firmò l’1-0 degli uomini di Walter Nicoletti. Una rete di Luis Oliveira sancì invece l’ultimo successo del Como in Toscana nella Serie B 2001-02.