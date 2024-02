Un Empoli più consapevole verso il derby. Fiorentina superiore per classifica e valore

di Simone Cioni

A quasi 4 mesi esatti da quel 23 ottobre 2023 Empoli e Fiorentina si ritroveranno di fronte domenica alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena per il derby di ritorno. Negli occhi dei tifosi azzurri c’è ancora il tabellone del Franchi, dove nel posticipo della nona giornata si poteva leggere 0-2 grazie alle reti, una per tempo, di Caputo e Gyasi. Da allora i viola hanno raccolto 20 punti vincendo 6 delle 14 gare disputate e pareggiandone 2, mentre l’Empoli ha centrato 3 successi e 5 pareggi in 15 gare per complessivi 14 punti. Ma se andiamo a vedere esclusivamente le partite dell’anno nuovo, la Fiorentina ha colto solo domenica scorsa il primo successo di questo 2024 (in precedenza un pari e 3 ko) con gli azzurri che dalla ripresa della Serie A dopo la sosta hanno doppiato i ’cugini’ in termini di punti messi in saccoccia: 8 contro 4, grazie a 2 vittorie ed altrettanti pari in 6 partite (la Fiorentina recupererà domani il derby degli appennini contro il Bologna, rinviato per la partecipazione alla Supercoppa in Arabia). Se complessivamente, quindi, la Fiorentina arriva come sempre da favorita a questa sfida, per quanto riguarda l’andamento dell’ultimo periodo il pronostico diventa decisamente meno scontato. Del resto la gara dell’andata, con ancora Andreazzoli in panchina, sta a dimostrare che nel calcio non sempre Golia vince contro David.

Confrontiamo un po’ le due squadre, partendo da dati oggettivi come i numeri espressi finora e il valore della rosa. La Fiorentina è settima con 37 punti, l’Empoli quindicesimo con 21; i viola hanno segnato 36 reti, il doppio di quelle realizzate da Cambiaghi e soci. La rosa del club di Commisso ha un valore di 247 milioni, 3 volte e mezzo quello del team di Corsi (dati Transfermarkt). Con il Frosinone la Fiorentina ha sicuramente dato una risposta dopo la clamorosa sconfitta di Lecce (da 1-2 a 3-2 nei minuti di recupero), ma non sta attraversando il miglior momento. L’innesto di Belotti ha portato un centravanti da 110 gol in Serie A, cosa che mancava. Dal punto di vista tecnico la squadra di Italiano è sicuramente superiore in tutti e reparti, ma non sta trovando continuità. Caratteristica che invece sembra aver trovato l’Empoli, dopo l’arrivo di Davide Nicola. Oltre ai 4 risultati utili di fila (record stagionale), ci sono infatti altrettante prestazioni convincenti a livello di atteggiamento e lettura delle partite. Linee molto strette, buona personalità ed una condizione atletica in crescendo, oltre ad una panchina che in questo momento è il valore aggiunto, sono gli aspetti su cui Grassi e compagni dovranno far leva.