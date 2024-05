Under 16. Genoa sconfitto. Staccato il pass per i quarti di finale di categoria

Qualche ‘brivido’ nel caldo pomeriggio del Centro Sportivo di Petroio a Vinci, ma alla fine l’Empoli Under 16 stacca il pass per i quarti di finale del campionato di categoria. Gli azzurrini di mister Davide Moro (nella foto) sono scesi in campo forti dei favori del pronostico dopo il netto 3-0 rifilato all’andata al Genoa in trasferta, grazie alle reti di Danilo Busiello (20esimo centro stagionale in 24 partite), Thomas Campaniello (19 gol e convocato con la Nazionale Under 17 per un raduno di preparazione all’Europeo di categoria di Cipro dal 20 maggio al 5 giugno) e Federico Guglielmino. Senza ormai più nulla da perdere, però, il Genoa ha affrontato l’incontro con il giusto piglio riuscendo addirittura a riaprire il discorso qualificazione. Al 40’, infatti, Dobrescu sblocca il risultato con tiro dal limite dell’area e al 12’ della ripresa Gibertini firma il 2-0 con conclusione dalla distanza, sugli sviluppi di un corner, che si infila nell’angolino basso alla destra del portiere azzurro Tommaso Lastoria. Per passare al team ligure servirebbero comunque altri 2 gol, visto che in caso di parità nella differenza reti tra andata e ritorno il regolamento premia la meglio piazzata al termine della regular season (l’Empoli ha vinto il girone C). La squadra di Moro, però, al 19’ accorcia le distanze e spegne i sogni dei rossoblù: Niccolò Magherini è lesto a ribadire in rete un rigore di Cristian Bagordo respinto dal portiere. Poi a 3 minuti dalla fine arriva anche il definitivo 2-2 in contropiede ad opera di Alessio Baralla.