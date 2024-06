Under 17. Azzurrini in semifinale Derby contro i Viola

Sarà lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli ad ospitare l’Under 17 dell’Empoli per la semifinale del campionato di categoria. Dopo aver eliminato l’Inter nei quarti di finale grazie al maggior numero di punti fatti nella regular season, infatti, mercoledì prossimo alle 17 nell’impianto marchigiano i ragazzi di Filippeschi si giocheranno l’accesso alla finalissima per il titolo nel derby contro la Fiorentina. I viola, che hanno chiuso il girone C di campionato al primo posto davanti proprio ai ‘cugini’, hanno invece eliminato il Monza. In perfetta parità comunque i due precedenti stagionali con un successo gigliato a Firenze per 3-1 e una vittoria azzurra a Monteboro per 4-1. Nell’altra semifinale si affronteranno sempre mercoledì, alle 20.30, Roma e Juventus. Il match per lo scudetto è invece in programma venerdì 21 giugno alle 19.