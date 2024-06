Under 17: ecco i profili più interessanti. Da Orlandi a Versari: il futuro è già in casa

Non sono riusciti a cucirsi il tricolore sul petto, ma il ko in finale con la Roma non cancella la grande annata degli Under 17 dell’Empoli. "Essere arrivati fin qui è motivo di orgoglio. Confrontarsi con le più grandi squadre d’Italia è un vanto – ha detto il mister azzurro Andrea Filippeschi –. Forse ci è mancato qualcosa a livello tecnico e di energie mentali, più che fisiche. I ragazzi sono rimasti in gara fino alla fine e hanno chiuso in crescendo. Se si arriva in finale vuol dire che ci sono importanti valori, non solo tecnici, ma soprattutto morali e noi li abbiamo avuti". Sulla stessa lunghezza d’onda la vice presidente e ad Rebecca Corsi. "Dispiace per l’epilogo, ma i ragazzi, il mister e lo staff meritano solo un grandissimo applauso. Un gruppo che nel corso dell’anno è cresciuto tanto sotto ogni punto di vista, sia a livello individuale che di squadra. Per noi vale di più della vittoria di uno scudetto". Rebecca Corsi allarga poi l’analisi a tutta l’annata del vivaio. "Abbiamo portato tre squadre alle fasi finali – prosegue – e ciò deve essere uno stimolo a fare ancora meglio, portando avanti la nostra filosofia. Dobbiamo essere estremante orgogliosi di quanto fatto". L’annata del 2007 promette molto bene: dai freschi campioni europei Orlandi, Lauricella e Campaniello (classe 2008) ai vari Menconi e Olivieri che si sono messi in mostra pure in questa fase finale, oltre al portiere Versari, autentico protagonista della finalissima. Rugani è un altro prospetto con buone potenzialità, così come l’equilibratore in mezzo al campo Huqi. Insomma l’Empoli potrebbe avere in casa il proprio futuro.