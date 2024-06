Under 17. Finale scudetto. Azzurrini in campo contro la Roma

Sarà la Roma campione in carica a contendere stasera alle 19 al Del Duca di Ascoli lo scudetto Under 17 all’Empoli (la gara sarà nuovamente trasmessa in diretta su Dazn e Vivo Azzurro Tv). Così come gli azzurrini nel derby contro la Fiorentina, anche i giallorossi capitolini hanno vinto ai supplementari contro la Juventus, ribaltando l’iniziale vantaggio bianconero con un colpo di testa del capitano Nardin nella ripresa e una conclusione ravvicinata di Cama al primo minuto di recupero del primo tempo supplementare.

La Juventus ha colpito una traversa nel finale, ma non è riuscita a trovare quel pari che avrebbe portato la sfida ai rigori. Così come quello contro la Fiorentina, anche quello odierno con la Roma sarà il terzo confronto stagionale tra gli azzurrini di Filippeschi e i ragazzi di Falsini (l’anno scorso ha vinto il tricolore con la squadra Under 16). I due precedenti del girone C di regular season, chiuso dall’Empoli al 2° posto con 58 punti davanti proprio alla Roma con 56, hanno sorriso a Olivieri e compagni che dopo l’1-1 nella capitale all’andata hanno vinto 2-0 il ritorno al Centro Sportivo di Monteboro con le reti di Lauricella e Rossetti. A differenza dell’Empoli, partito dai quarti di finale, la Roma ha dovuto giocare anche il 1° e 2° turno play-off, eliminando Atalanta (5-0) e Parma (3-1). Nei quarti poi ha schiantato 5-1 in casa il Milan, rendendo ininfluente il ko del ritorno per 1-0.