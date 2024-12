Hellas Verona-Empoli 1-4, azzurri spettacolari al Bentegodi

Verona, 8 dicembre 2024 – L’Empoli travolge l’Hellas Verona al “Bentegodi”: 4-1, nella quindicesima giornata del girone di andata del campionato di serie A. Un successo che inguaia l’ex allenatore Paolo Zanetti: adesso la sua posizione sulla panchina degli scaligeri traballa. Per l’Empoli, temporaneo nono posto in classifica con 19 punti: un torneo sin qui da applausi. Succede tutto nel primo tempo. D’Aversa tiene fuori Henderson: c’è Cacace. La prima frazione di gioco è dominata dai toscani: un calvario per il Verona e Zanetti.

L’avvio degli azzurri è sprint: al 1’ sinistro di Pezzella largo alla sinistra dell’estremo difensore scaligero. Al 16’ azzurri avanti: Esposito recupera un bel pallone a metà campo, scende sulla destra, crossa per Colombo, subentrato all’infortunato Pietro Pellegri, e sulla respinta di un difensore si avventa sul pallone col piattone destro, che, deviato da Magnani, s’insacca alle spalle di Montipò. Neppure tre minuti dopo, il raddoppio ospite: altra palla persa a centrocampo dall’Hellas, recupera Anjorin che serve Esposito sulla destra: il diagonale sul primo palo è vincente.

Al 32’ è notte fonda per il Verona: verticalizzazione di Maleh per Cacace, che dal limite scocca un tiro che, deviato da Tchatchoua, beffa il portiere. La reazione dei padroni di casa stavolta c’è: al 35’, alla prima conclusione, il Verona accorcia il punteggio con un bel destro a fil di palo di Tengstedt dai 12 metri. Al 39’ botta da pochi metri di Suslov, su cui Vasquez è abile a mettere in calcio d’angolo. Al 42’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, sinistro affilato di Colombo dai 20 metri che non dà scampo a Montipò: l’Empoli cala il poker.

Al 45’ Anjorin va via tutto solo nella prateria veronese, entra in area e il portiere lo atterra: Di Bello fischia il calcio di rigore. Ma il Var richiama il direttore di gara e il penalty è annullato (Montipò arriva prima sul pallone e poi tocca il centrocampista). Ripresa su ritmi decisamente più lenti. Al 4’ Esposito di testa, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, sfiora la prima tripletta in serie A. Al 17’ è Gyasi a graziare l’Hellas, fallendo una buona occasione sottomisura. Al 20’ Mosquera va vicino al secondo gol veronese: il diagonale dalla destra finisce di poco a lato. Al 36’, su traversone di Lazovic dalla sinistra, Mosquera calcia in modo scoordinato da pochi passi. Al 44’ destro fortissimo dal limite di Marianucci, con Montipò costretto a superarsi, deviando il pallone in corner. Finisce tra i fischi dei tifosi veronesi e la gioia degli azzurri, sempre più convincenti.

TABELLINO

H. VERONA – EMPOLI 1-4

H. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric (34’ pt Ghilardi); Belahyane, Dani Silva (14’ st Kastanos); Livramento (1’ st Harroui), Suslov (14’ st Mosquera), Lazovic; Tengstedt (35’ st Sarr). A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Corradi, Sishuba, Ajayi, Cissè. Allenatore: Zanetti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (24’ st Ekong), Cacace, Pezzella (24’ st Henderson); Esposito (37’ st Marianucci), Maleh (37’ st Solbakken); Pellegri (10’ pt Colombo). A disposizione: Perisan, Seghetti, Sambia, De Sciglio, Tosto, Belardinelli, Konate. Allenatore: D’Aversa. ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 16’ e 19’ Esposito, 32’ Cacace, 35’ Tengstedt, 42’ pt Colombo.

NOTE: giornata piovosa. Ammoniti: Dani Silva, Ghilardi, Maleh, Henderson. Angoli: 4-7. Recupero: 2’, 3’. Uscito per infortunio Pellegri.