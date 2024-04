Verso Bergamo. Dubbi in mezzo e sulla corsia di sinistra

Continua la preparazione dell’Empoli in vista della sfida contro l’Atalanta. La squadra di Davide Nicola arriva a questo appuntamento dopo la grande vittoria contro il Napoli e con l’obiettivo di dare continuità a quanto di buono fatto nell’ultima uscita.

La tappa di Bergamo sarà una vera e propria prova di forza contro una delle squadre più in forma di questo campionato. Sarà fondamentale cercare di mantenere la distanza da Frosinone e Udinese in vista dei prossimi scontri diretti che vedranno impegnati gli azzurri proprio contro le due compagini. Peserà molto l’assenza di Alberto Cerri in attacco in questo finale di campionato, il centroavanti azzurro aveva trovato il primo centro con la maglia azzurra e dal suo arrivo l’Empoli aveva strutturato un gioco funzionale che portava pericolosità all’attacco e fluidità nella manovra offensiva. Dal primo minuto dovrebbe dunque tornare Niang, ma anche le ipotesi Destro e Caputo continuano a persistere.

Anche contro l’Atalanta il modulo riproposto sarà il 3-4-2-1. I dubbi come sempre saranno soprattutto in mezzo e sulla trequarti. La difesa ormai è quella consolidata con Bereszynski, Walukiewicz e Luperto a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo dubbio tra Marin e Grassi, con Maleh che è l’unico sicuro del posto da titolare. Sulla destra è pronto Gyasi, mentre a sinistro si giocano una maglia Pezzella e Cacace. Sulla trequarti potrebbe tornare Zurkowski, ma occhio a Fazzini che contro il Napoli ha dato ottime risposte in quella zona di campo.

N.P.